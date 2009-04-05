18:14
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Франція: Футбол

14:02, 5 квітня 2009 191

Скинути із трону "Ліон".

Цією мрією з 2002 р. у Франції живе чимало клубів. Серед них - "Бордо". В поєдинку тридцятого туру "жирондинці" приймали "Нансі". Гості виявилися доволі скромними - до чужих воріт не бігали, а лишень думали як зберегти недоторканими власні.В першому таймі їм вдалося впоратися із цим завданням - спроби Белльона та Шамаха успіху не принесли. Ще важче підопічним Пабло Корреа стало на 57 хвилині, коли з поля вилучили Фредеріка Б'янкалані. Втім годинник тікав, стомоменти тринькалися, а голу "Бордо" ніяк не могло забити. Поки до справи не взявся все той же Маруан Шамах. Марокканський нападник скористався пасом із глибини поля і двома дотиками до м'яча подарував господарям перемогу. Йшла 88-ма хвилина матчу.Не витримує темпу переслідувачів "Ліона" фіалкова команда із Тулузи. Підопічні Казанови на виїзді не змогли переграти аутсайдерів ліги - "Кан". 0:0.Тим часом, здається, минула криза у таборі чемпіонів. "Ліон" здобув впевнену виїзну перемогу над "Ле Маном". З таким же рахунком "Лор'єн" переграв "Гренобль". Перемоги також в активі "Лілля", "Валансьєна" та "Гавра". Ще три матчі туру відбудуться сьогодні."Ліон" зберіг лідируючі позиції. На друге місце вийшло "Бордо", втім свого матчу ще не зіграв "Марсель". "Лілль" обійшов "Тулузу" і тепер на четвертій сходинці.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2886
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
1191
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук