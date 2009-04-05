Франція: Футбол

Скинути із трону "Ліон".

Цією мрією з 2002 р. у Франції живе чимало клубів. Серед них - "Бордо". В поєдинку тридцятого туру "жирондинці" приймали "Нансі". Гості виявилися доволі скромними - до чужих воріт не бігали, а лишень думали як зберегти недоторканими власні.В першому таймі їм вдалося впоратися із цим завданням - спроби Белльона та Шамаха успіху не принесли. Ще важче підопічним Пабло Корреа стало на 57 хвилині, коли з поля вилучили Фредеріка Б'янкалані. Втім годинник тікав, стомоменти тринькалися, а голу "Бордо" ніяк не могло забити. Поки до справи не взявся все той же Маруан Шамах. Марокканський нападник скористався пасом із глибини поля і двома дотиками до м'яча подарував господарям перемогу. Йшла 88-ма хвилина матчу.Не витримує темпу переслідувачів "Ліона" фіалкова команда із Тулузи. Підопічні Казанови на виїзді не змогли переграти аутсайдерів ліги - "Кан". 0:0.Тим часом, здається, минула криза у таборі чемпіонів. "Ліон" здобув впевнену виїзну перемогу над "Ле Маном". З таким же рахунком "Лор'єн" переграв "Гренобль". Перемоги також в активі "Лілля", "Валансьєна" та "Гавра". Ще три матчі туру відбудуться сьогодні."Ліон" зберіг лідируючі позиції. На друге місце вийшло "Бордо", втім свого матчу ще не зіграв "Марсель". "Лілль" обійшов "Тулузу" і тепер на четвертій сходинці.