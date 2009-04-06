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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Франція: Футбол

12:07, 6 квітня 2009 231

Дубль Ньянга та гол Брандау принесли перемогу "Марселю".

Брандау і низька реалізація - слова синоніми і у Франції. Екс-форвард "Шахтаря" в притаманному йому стилі ніяк не міг забити, втім один із своїх моментів біля воріт "Сент-Етьєна" все-таки використав. Але про все по порядку. До 59 хвилини не табло світились нулі - поки господарі не порушили у власному карному правила. З 11-метрової позначки не схибив Ньянг. Засмучений "Сент-Етьєн" помчав відіграватись, а "Марсель" скористався вільним простором. Звір, як називав колись Брандау його теперішній тренер, поцілив у порожні ворота і заходився танцювати. Через дві хвилини на трав’яному танцполі хороводи водив знову Ньянг – 3:0 - "Марсель" продовжує переслідувати "Ліон", а "Сент-Етьєн" ризикує змінити прописку на нижчолігову. Супернику у "Шахтаря" у Кубку УЄФА не вистачає одного очка щоб зрівнятись із "Ліоном". "Бордо" втримує третю позицію. "Лілль" - четвертий. Ту ж саму кількість пунктів набрав ПСЖ, який напередодні переграв "Ніццу". "Тулуза" опустилась на шосту сходинку.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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