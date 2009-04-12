Франція: Футбол

"Бордо" продовжує боротьбу за чемпіонський титул у французькій "Лізі Один"!

У 31 турі першості жирондинці на виїзді забили два м'ячі без відповіді у ворота "Осера". Важко сказати, що перевага підопічних Блана була тотальною - перемогли завдяки кращій, аніж у суперників реалізації і не без посмішки Фортуни. Буденну, здавалось, подачу із кутового на 34 хвилині виконував Вендель. Так-от, Менегаццо вчасно помітив, що на ближній штанзі відверто задрімали Чафні та Сорін. 1:0. Під час наступного взяття воріт гравці "Осера" знову не впорались з атакою із повітря. Вже згаданий Вендель підхопив передачу партнера і встановив остаточний рахунок на 80 хвилині зустрічі. 2:0 - із 59 очками "Бордо" виходить у проміжні лідери чемпіонату. Головні конкуренти, втім, провели на гру менше.