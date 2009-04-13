Франція: Футбол

Вітайте нового лідера!

Марсельський "Олімпік" реабілітується за поразку від "Шахтаря" в національному чемпіонаті. У матчі 31 туру Брандао та компанія розтрощили "Гренобль". Втім, на перших порах ніщо не віщувало розгромного рахунку - до перерви табло "Велодрому" висвічувало нулі. Вивів "біло-блакитних" уперед Тайво з одинадцятиметрової позначки. Після подання кутового Ілтон доводить перевагу "Марселя" до двох м'ячів. На 65 хвилині Тайво демонструє, що може забивати не лише з пенальті. Удар зі штрафного без шансів для голкіпера "Греноблю" Вімбе. Ну, і куди ж без Брандао. Бразилець забив уже в третьому матчі поспіль. Гості спромоглися хіба що на гол престижу – 4:1.Тим часом чинний чемпіон - "Ліон" - ледь не програв на власному полі від "Монако". Монегаски завдяки голам Леко і Піно двічі вели в рахунку. Втім, "леви" також забили двічі - відзначилися Кріс та Пікйон. Як підсумок - нічия 2:2. Суперник "Динамо" в Кубку УЄФА зіграв так само, як і проти киян – 0:0 з "Ліллем". Напередодні перемоги здобули "Бордо", "Тулуза", "Ренн", "Ніцца", "Нансі", "Кан" і "Ле Ман". На чолі таблиці - "Марсель", у нього 61 очко. На 1 пункт менше у "Ліона", на 2 - у "Бордо". По 56 очок набрали відразу 3 команди - "Тулуза", "Лілль" та "ПСЖ".