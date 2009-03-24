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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Фред Дарст - режисер

20:27, 24 березня 2009 232

Фред Дарст пішов у кіно.

Відомий фронтмен рок-гурту Limp Bizkit презентував у Лос-Анджелесі свій режисерський дебют - стрічку “Навчання Чарлі Бенкса”. Фільм вже привернув увагу кінокритиків, адже нове амплуа Дарста стало для всіх справжнім сюрпризом. Сам же музикант, а тепер ще й кінорежисер, пояснює своє захоплення кіно дуже просто.Фред Дарст (музикант, режисер): “Більшість людей подумає, що я знімаю навшидкоруч таку собі молодіжну музичну стрічку. Та коли вони подивляться “Чарлі Бенкса” вони будуть шоковані. Адже це зовсім інший підхід. На створення цього фільму мене надихнули роботи Хала Ешбі, Вуді Аллена та інших, різних режисерів. Можна, авжеж, подумати - навіщо це все. Але, слухайте, я просто хочу доторкнутися до цього світу”.Стрічка “Навчання Чарлі Бенкса” розповідає історію неповнолітнього хлопця, який одного дня стає свідком злочину. Бенкс заявляє на зловмисника до міліції і вбивцю садять за ґрати. однак, через кілька років доля зводить Чарлі із колишнього ув’язненого в одному коледжі. Бенксові коштує немалих зусиль вберегти себе від страшної помсти.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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