На флагмані українських Військово-морських сил – фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" – зафіксували випадок коронавірусу. Моряків відправили на карантин.

Ще 3 серпня в одного з моряків підтвердили коронавірус, повідомляє "Думская".

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Командування військово-морської бази швидко відреагувало на загрозу поширення коронавірусу та ізолювало всіх контактних осіб,

– йдеться у повідомленні.

Приблизно 30 моряків наразі перебувають в ангарі фрегата.

Крім того, підозра на COVID-19 є і в одного з моряків з рятувального корабля "Олександр Охрименко".

Зверніть увагу! Протягом 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусної інфекції – 1 318. Загалом недугу підтвердили у 76 808 людей. Одужати вдалося 42 524, померли – 1 819 хворих.