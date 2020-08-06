На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" виявили COVID-19
На флагмані українських Військово-морських сил – фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" – зафіксували випадок коронавірусу. Моряків відправили на карантин.
Ще 3 серпня в одного з моряків підтвердили коронавірус, повідомляє "Думская".
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Командування військово-морської бази швидко відреагувало на загрозу поширення коронавірусу та ізолювало всіх контактних осіб,
– йдеться у повідомленні.
Приблизно 30 моряків наразі перебувають в ангарі фрегата.
Крім того, підозра на COVID-19 є і в одного з моряків з рятувального корабля "Олександр Охрименко".