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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

ФСБ затримала екс-силовика, якого підозрюють в організації терактів

15:42, сьогодні 666 Читать новость на русском
ФСБ затримала Сергія Соколова
ФСБ затримала Сергія Соколова

Федеральна служба безпеки Росії затримала екс-голову служби безпеки бізнесмена Бориса Березовського Сергія Соколова.

Про це повідомляє Meduza, посилаючись на РБК.

У виданні додають, що цю інформацію підтвердили в центральному апараті МВС Росії.

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Також 16 січня затримали директора "Федерального інформаційного центру "Аналітика і безпека" Руслана Мільченка та ще одного невідомого співробітника компанії, в якій працював Соколов. Крім того, правоохоронці затримали екс-керівника служби безпеки "Тольяттиазота" Олега Антошина.

Оперативники вийшли на Соколова і співробітників ФІЦ "Аналітика і безпека" в ході розслідування про причетність силовиків Самарської області до діяльності злочинного угруповання "Законовські" ("Бариги"),
– повідомило джерело в ФСБ.

Затриманих підозрюють у незаконному зберіганні зброї. Також правоохоронці перевіряють їх причетність до планування терактів.

Теги: Новини Росії Кримінальні новини Тероризм ФСБ
Джерело: 24 Канал
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