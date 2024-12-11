Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на форум Reddit.

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Що трапилося у супермаркеті

Про інцидент він розповів на одному з тематичних форумів на Reddit, зібравши понад 50 тисяч вподобайок та чимало інших реакцій від читачів.

"У моїй бороді вже з'явилося трохи сивини, а я ще й довго не брився. Касирка виявилася не набагато молодшою за мене. Ми з нею не підіймали тему віку, просто розмовляли про погоду", – розповів Аман.

Після покупки касир видала йому чек і чоловік пішов додому. Згодом він вирішив переглянути його і побачив те, що його шокувало.

Коли я помітив знижку для пенсіонерів, то був здивований. Таке зі мною сталося вперше. Подумав, що це весело і можна поділитися заради сміху. Загалом заощадив цілих 2 долари. Це на 99% жарт й лише на 1% легкий удар по самолюбству,

– сказав чоловік.



Чоловікові дали знижку для пенсіонерів, але він не пенсіонер / Фото Reddit

Довідка. У Канаді супермаркети, ресторани, туристичні та розважальні заклади часто пропонують знижки для людей поважного віку – від 60 років. Хоча інколи є акційні пропозиції й для молоді.

У коментарях люди припустили, що чоловік просто сподобався касирці, тому вона вирішила зробити знижку.

"Я регулярно підсовувала купон людям, які були дуже ввічливими зі мною, коли працювала у відділі обслуговування клієнтів", – поділилась досвідом одна читачка