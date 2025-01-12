Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обговоренні на форумі Reddit.

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Що зображено на малюнку

Тату майстер набив своєму клієнту слово, яке у перекладі означає "Порожнеча". Однак воно особливе тим, що чим довше на нього дивишся, тим сильніше воно збиває з пантелику, створюючи ілюзію руху. Цей незвичайний ефект викликав бурю емоцій серед користувачів.



На татуюванні видно слово "Пустота" / Фото Reddit

Оптичні ілюзії та головні болі: як це працює

Дехто з користувачів поскаржилися, що відчувають головний біль після тривалого споглядання на тату. Це пов'язано з тим, як мозок і очі обробляють інформацію, що надходить від складних або суперечливих зображень. Основні причини цього явища такі:

Ілюзії викликають суперечності між тим, що бачать очі, і тим, як мозок це інтерпретує. Це змушує мозок працювати інтенсивніше, що іноді може викликати головний біль. А люди, які чутливі до сильних візуальних стимулів, можуть відчути дискомфорт або навіть мігрень через тривале спостереження за складними зображеннями.

Публікація, що набрала майже 200 000 лайків і понад 5 000 коментарів, викликала суперечливі почуття в аудиторії. Татуювання стало не тільки предметом захоплення, а й дискусій. Одні користувачі відчувають повагу до майстерності художника, інші зізнаються, що дивитися на нього складно.