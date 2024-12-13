Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PhoenixTV_News.

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Дійство почалося зі святкового параду. Працівники комун, члени районних рад та місцевих асоціацій пройшли парадом головними вулицями в костюмах таких персонажів, як Санта-Клаус, олені та сніговики.

У розпал свята з даху будівлі на площу на санях з оленями зненацька десантувався міський голова в образі Санта-Клауса. Під час спуску він розмахував мішком з подарунками і вигукував вітальні гасла. Його "олені" в цей час дриґали ногами і підбадьорювали публіку.

Публіка зустріла мера оплесками та оваціями. Усі охочі могли сфотографуватися з ним Мер-Санта-Клаус влаштував фотосесію з усіма охочими.

У Перу мер міста десантувався з даху: дивіться відео

Кульмінацією параду стало різдвяне шоу для понад 2000 глядачів, включаючи дорослих, людей похилого віку та дітей.

Як у Перу святкують Різдво

Різдво в Перу має унікальний колорит, поєднуючи католицькі традиції з елементами місцевої культури. "Noche Buena" (Свята Ніч): Головні святкування припадають на вечір 24 грудня. У цей час сім'ї збираються разом для святкової вечері, моляться та обмінюються подарунками.

У домівках і церквах встановлюють сцени народження Христа. Фігурки вертепу можуть мати місцеві особливості, наприклад, персонажі одягнені в традиційний андійський одяг.