Мать, по имени Инна, обнаружила, что дочь, которая плохо владеет английским языком, способна общаться с их котом с помощью мяуканья. Видео, опубликованное в TikTok, как сообщает 24 Канал, фиксирует момент "разговора" девочки со своим кошачьим другом.

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Девочка разговаривает на "кошачьем языке"

Мать поделилась своим опытом съемки милых и смешных моментов со своими детьми. С тех пор как она начала делиться этими видео в Интернете, открыла для себя более широкую аудиторию, которая ценит такие душевные кадры.

Одним из таких моментов стало видео разговора ее дочери с котиком. При этом женщина добавляет, что дочь еще даже не очень хорошо знает человеческий.

Мой ребенок разговаривает на кошачьем языке раньше, чем на любом из наших языков. О чем их разговор?,

– подписала видео женщина.

Видео, на котором девочка общается с котом Мичи, захватило социальные сети, собрав более 174 000 просмотров и более 1200 комментариев. В вирусном ролике девочка отказывается от разговорной речи, вместо этого общается с котиком с помощью серии выразительных "мяу".

Как это было: смотрите видео

Мать обнаружила уникальное взаимодействие своей дочери с домашним котом еще в возрасте 10 месяцев, когда девочка начала имитировать звук мяуканья в ответ на голос кошачьего компаньона. В то же время кот всегда реагирует и отвечает на игривые звуки ребенка.

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