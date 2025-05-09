Мати, на ім'я Інна, виявила, що донька, яка погано володіє англійською мовою, здатна спілкуватися з їхнім котом за допомогою нявкання. Відео, опубліковане в TikTok, як повідомляє 24 Канал, фіксує момент "розмови" дівчинки зі своїм котячим другом.

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Дівчинка розмовляє "котячою мовою"

Мати поділилася своїм досвідом зйомки милих і смішних моментів зі своїми дітьми. Відтоді, як вона почала ділитися цими відео в Інтернеті, відкрила для себе ширшу аудиторію, яка цінує такі душевні кадри.

Одним з таких моментів стало відео розмови її доньки з котиком. При цьому жінка додає, що донька ще навіть не дуже добре знає людську.

Моя дитина розмовляє котячою мовою раніше, ніж будь-якою з наших мов. Про що їхня розмова?,

– підписала відео жінка.

Відео, на якому дівчинка спілкується з котом Мічі, захопило соціальні мережі, зібравши понад 174 000 переглядів та понад 1200 коментарів. У вірусному ролику дівчинка відмовляється від розмовної мови, натомість спілкується з котиком за допомогою серії виразних "няв".

Як це було: дивіться відео

Мати виявила унікальну взаємодію своєї доньки з домашнім котом ще віці 10 місяців, коли дівчинка почала імітувати звук нявкання у відповідь на голос котячого компаньйона. Водночас кіт завжди реагує та відповідає на грайливі звуки дитини.

Тим часом у Швейцарії пенсіонерку судять за годування чужого кота.