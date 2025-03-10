Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук TRUMP.

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Об изменении названия объявил владелец киевских заведений Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station. Это решение было принято вскоре после того, как США остановили поставки военного вооружения Украине.

Теперь заведения имеют новое название – "Франк" (Frank). Владельцы отметили, что ребрендинг – это не только изменение названия, но и отражение новой философии.

Frank означает искренний, откровенный, настоящий. И именно такими мы хотим быть для вас - в кофе, еде, в атмосфере и каждом разговоре,

– говорится в заявлении команды кафе.



Ребрендинг киевского заведения / Фото с фейсбук-страницы TRUMP

Что этому предшествовало

На днях Белый дом объявил о временном прекращении военной помощи Украине из-за спора между Трампом и Зеленским, который состоялся в Овальном кабинете 28 февраля. Глава США требовал от Украины демонстрации намерений к мирным переговорам с Россией.

Известно, что США остановили поставки критически важных вооружений, передачу разведданных. Наш украинский военно-промышленный комплекс пытается компенсировать ограничения американской помощи.

Интересно! В Оттаве кофейня Morning Owl изменила название напитка "американо" на "канадиано" в знак протеста против высказываний Дональда Трампа об аннексии Канады.