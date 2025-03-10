Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук TRUMP.

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Про зміну назви оголосив власник київських закладів Trump Coffee Bar та Trump Pizza Station. Це рішення було ухвалене невдовзі після того, як США зупинили постачання військового озброєння Україні.

Тепер заклади мають нову назву – "Франк" (Frank). Власники наголосили, що ребрендинг – це не лише зміна назви, а й відображення нової філософії.

Frank означає щирий, відвертий, справжній. І саме такими ми хочемо бути для вас — у каві, їжі, в атмосфері та кожній розмові,

– мовиться у заяві команди кафе.



Ребрендинг київського закладу / Фото з фейсбук-сторінки TRUMP

Що цьому передувало

Днями Білий дім оголосив про тимчасове припинення військової допомоги Україні через суперечку між Трампом і Зеленським, яка відбулася в Овальному кабінеті 28 лютого. Очільник США вимагав від України демонстрації намірів до мирних переговорів з Росією.

Наразі відомо, що США зупинили постачання критично важливих озброєнь, передачу розвідданих. Наш український військово-промисловий комплекс намагається компенсувати обмеження американської допомоги.

Цікаво! В Оттаві кав'ярня Morning Owl змінила назву напою "американо" на "канадіано" на знак протесту проти висловлювань Дональда Трампа про анексію Канади.