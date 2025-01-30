Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Turkic.

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Что предложили мужчине

Известно, что инцидент произошел в турецком городе Манавгат. Гражданин Греции, по имени Хасан угрожал поджечь себя на крыше пятиэтажного дома.

Во время переговоров с полицией Хасан признался, что голоден. Правоохранители не растерялись и предложили ему шаурму. Этого было достаточно, чтобы убедить грека отказаться от намерения покончить с собой.

Интересно! Ранее мужчина совершил 233 попытки самоубийства по разным причинам.



Мужчина пытался покончить с жизнью, но передумал / Фото из соцсетей

И хотя голод – очень сильное чувство, которое может вызвать раздражение, злость и отчаяние, он, сам по себе, не способен подтолкнуть человека к совершению самоубийства. Очевидно, мужчина имел ряд других проблем, с которыми не мог справиться самостоятельно. Если у вас или у кого-то есть подобные мысли, важно поговорить об этом с близкими или обратиться к специалистам. Вы не одни, и помощь есть.