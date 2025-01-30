Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Turkic.

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Що запропонували чоловіку

Відомо, що інцидент стався у турецькому місті Манавгат. Громадянин Греції, на ім'я Хасан погрожував підпалити себе на даху п'ятиповерхового будинку.

Під час переговорів із поліцією Хасан зізнався, що голодний. Правоохоронці не розгубилися та запропонували йому шаурму. Цього було достатньо, щоб переконати грека відмовитися від наміру накласти на себе руки.

Цікаво! Раніше чоловік здійснив 233 спроби самогубства з різних причин.



Чоловік намагався покінчити з життям, але передумав / Фото із соцмереж

І хоча голод – дуже сильне почуття, яке може викликати роздратування, злість та розпач, він, сап по собі, не здатен підштовхнути людину до вчинення самогубства. Очевидно, чоловік мав низку інших проблем, з якими не міг впоратися самостійно. Якщо у вас або у когось є подібні думки, важливо поговорити про це з близькими або звернутися до фахівців. Ви не самі, і допомога є.