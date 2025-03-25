Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно о черепахе

Черепаха Кемпа – редкое морское существо, которое выбросилось на побережье Уэльса. Ее нашли и спасли британские специалисты. После прохождения реабилитации они отметили, что Росси уже готова вернуться на родину, но на пути этому стал указ Дональда Трампа.

Справка. Росси относится к виду черепахи Кемпа, которые находятся под угрозой исчезновения. Считается, что их осталось всего примерно 7000 самок. Они обитают в Мексиканском заливе, или заливе Америка, как его теперь называют в США, и должны быть выпущены обратно в эти воды.

При чем здесь Трамп

В свой первый день на посту президент Трамп подписал более 20 указов, включая замораживание иностранной помощи. В январе 2025 года президент США настоял на приостановлении всей иностранной помощи развитию минимум на три месяца.



Из-за Трампа черепаха не может вернуться в США / Фото Unsplash

В ответ на это федеральный орган по охране природы, Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS), заморозил финансирование нескольких организаций, приказав прекратить некоторые из подконтрольных им работ. В него вошла работа Фонда сохранения морских черепах, который вместе со службой охраны дикой природы и другими агентствами был ключевым контактом для возвращения Росси домой. Репатриацию Росси пока остановили.

Это огромная проблема. Животные не понимают политики, они не понимают границ и рубежей. Репатриация шла гладко, мы собирались наладить процесс. Сейчас все отложено из-за политики и далеко идущих последствий, которые выходят далеко за пределы США,

– сказала владелица морского зоопарка Англси Фрэнки Хобро.

В итоге Росси останется в морском зоопарке до тех пор, пока не будет найден способ вернуть черепаху в Мексиканский залив.