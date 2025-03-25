Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що відомо про черепаху

Черепаха Кемпа – рідкісна морська істота, яка викинулася на узбережжі Уельсу. Її знайшли та врятували британські фахівці. Після проходження реабілітації вони наголосили, що Россі вже готова повернутися на батьківщину, але на заваді цьому став указ Дональда Трампа.

Довідка. Россі належить до виду черепахи Кемпа, які перебувають під загрозою зникнення. Вважається, що їх залишилося всього приблизно 7000 самок. Вони мешкають у Мексиканській затоці, або затоці Америка, як її тепер називають у США, і мають бути випущені назад у ці води.

До чого тут Трамп

У свій перший день на посаді президент Трамп підписав понад 20 указів, включно із заморожуванням іноземної допомоги. У січні 2025 року президент США наполіг на призупиненні всієї іноземної допомоги розвитку щонайменше на три місяці.



Через Трампа черепаха не може повернутися до США / Фото Unsplash

У відповідь на це федеральний орган з охорони природи, Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США (USFWS), заморозив фінансування кількох організацій, наказавши припинити деякі з підконтрольних їм робіт. До нього увійшла робота Фонду збереження морських черепах, який разом зі службою охорони дикої природи та іншими агентствами був ключовим контактом для повернення Россі додому. Репатріацію Россі поки зупинили.

Це величезна проблема. Тварини не розуміють політики, вони не розуміють кордонів і рубежів. Репатріація йшла гладко, ми збиралися налагодити процес. Зараз усе відкладено через політику і далекосяжні наслідки, які виходять далеко за межі США,

– сказала власниця морського зоопарку Англсі Френкі Хобро.

У підсумку Россі залишиться в морському зоопарку доти, доки не буде знайдено спосіб повернути черепаху в Мексиканську затоку.