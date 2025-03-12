Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Наказание блогеру назначал суд в городе Медан, что в штате Суматра. Именно он признал ее виновной в разжигании ненависти.

Что известно о Рату Талису Рату Талиса – популярная мусульманка-трансгендер, которая имеет более 442 000 подписчиков в тиктоке.

Что стало причиной ареста

Однажды блогерша проводила прямую трансляцию, когда один из зрителей предложил ей подстричься, чтобы больше походить на мужчину. В ответ на это она обратилась к изображению Иисуса на экране своего телефона, "советуя" ему сделать то же самое.



Женщина попала в тюрьму после "разговора" со снимком Иисуса / Скриншот с видео

После этого несколько христианских групп подали на нее жалобы в полицию, обвинив в богохульстве. Суд признал ее виновной. Однако это сразу вызвало критику со стороны правозащитных организаций, в частности Amnesty International. Это та самая организация, которая в 2022 году опозорились оправданием зверств россиян на Киевщине.

Индонезийские власти не должны использовать закон об электронной информации и транзакциях (EIT) для наказания людей за комментарии в социальных сетях,

– заявил исполнительный директор индонезийского отделения Amnesty Усман Хамид.

Он призвал правительство пересмотреть положения закона, которые предусматривают уголовное наказание за вероятную аморальность, диффамацию и разжигание ненависти.

Интересно! Закон об электронной информации и транзакциях (EIT) приняли в 2008 году и усилили в 2016 году. Он направлен на борьбу с клеветой в интернете, однако правозащитники отмечают, что его часто используют для ограничения свободы слова.