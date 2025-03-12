Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Покарання блогерці призначав суд у місті Медан, що у штаті Суматра. Саме він визнав її винною в розпалюванні ненависті.

Що відомо про Рату Талісу

Рату Таліса – популярна мусульманка-трансґендер, яка має понад 442 000 підписників у тіктоці.

Що стало причиною арешту

Одного дня блогерка проводила пряму трансляцію, коли один із глядачів запропонував їй підстригтися, щоб більше бути схожою на чоловіка. У відповідь на це вона звернулася до зображення Ісуса на екрані свого телефону, "радячи" йому зробити те саме.

Жінка потрапила до в'язниці після розмови зі знімком Ісуса
Жінка потрапила до в'язниці після "розмови" зі знімком Ісуса / Скриншот з відео

Після цього кілька християнських груп подали на неї скарги в поліцію, звинувативши в богохульстві. Суд визнав її винною. Однак це одразу викликало критику з боку правозахисних організацій, зокрема Amnesty International. Це та сама організація, яка у 2022 році зганьбилися виправданням звірств росіян на Київщині.

Індонезійська влада не повинна використовувати закон про електронну інформацію та транзакції (EIT) для покарання людей за коментарі в соціальних мережах,
– заявив виконавчий директор індонезійського відділення Amnesty Усман Хамід.

Він закликав уряд переглянути положення закону, які передбачають кримінальне покарання за ймовірну аморальність, дифамацію і розпалювання ненависті.

Цікаво! Закон про електронну інформацію та транзакції (EIT) ухвалили у 2008 році й посилили у 2016 році. Він спрямований на боротьбу з наклепом в інтернеті, проте правозахисники зазначають, що його часто використовують для обмеження свободи слова.