Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Покарання блогерці призначав суд у місті Медан, що у штаті Суматра. Саме він визнав її винною в розпалюванні ненависті.

Що відомо про Рату Талісу Рату Таліса – популярна мусульманка-трансґендер, яка має понад 442 000 підписників у тіктоці.

Що стало причиною арешту

Одного дня блогерка проводила пряму трансляцію, коли один із глядачів запропонував їй підстригтися, щоб більше бути схожою на чоловіка. У відповідь на це вона звернулася до зображення Ісуса на екрані свого телефону, "радячи" йому зробити те саме.



Жінка потрапила до в'язниці після "розмови" зі знімком Ісуса / Скриншот з відео

Після цього кілька християнських груп подали на неї скарги в поліцію, звинувативши в богохульстві. Суд визнав її винною. Однак це одразу викликало критику з боку правозахисних організацій, зокрема Amnesty International. Це та сама організація, яка у 2022 році зганьбилися виправданням звірств росіян на Київщині.

Індонезійська влада не повинна використовувати закон про електронну інформацію та транзакції (EIT) для покарання людей за коментарі в соціальних мережах,

– заявив виконавчий директор індонезійського відділення Amnesty Усман Хамід.

Він закликав уряд переглянути положення закону, які передбачають кримінальне покарання за ймовірну аморальність, дифамацію і розпалювання ненависті.

Цікаво! Закон про електронну інформацію та транзакції (EIT) ухвалили у 2008 році й посилили у 2016 році. Він спрямований на боротьбу з наклепом в інтернеті, проте правозахисники зазначають, що його часто використовують для обмеження свободи слова.