Саме так сталося з британською журналістка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Яке ім'я має жінка

Журналістку звати Аріана Согбарі-Шираз. І її ім'я постійно плутають та можуть правильно вимовити й написати ні незнайомці, ні навіть члени її родини.

Цікаво! Жінка каже, що її перша частина прізвища Согбарі має перське походження від імені героя міфології Согбара, а другу частину – Шираз взяв її прадідусь, вихідець з цього регіону Ірану. Вона додає, що її ім'я "Аріана" має французьке походження, яке відсилає до імені міфологічної царівни Аріадни.

Я часто сміюся з того, коли кажу людям, що в мене прізвище Шираз. І деякі питають: "Це типу таке вино?". На що відповідаю – щось типу того,

– зазначила жінка.

Як помилково називають жінку

Вона зазначила, що часто її помилково називають "Маріаною", а прізвище Согбарі – як "Шогбарі" чи "Шугбарі". Водночас журналістка каже, що такі конфузи трапляються настільки часто, що вона "просто перестала рахувати їхню кількість".



Ім'я жінки на стаканчиках у кав'ярні точно пишуть не правильно / Фото Unsplash

"Попри це, я вже давно полюбила своє унікальне прізвище, хоча його важко вимовляти щоразу для інших. Що стосується мого імені, то я люблю його. Однак мене розчаровує, що магніти на холодильник з моїм іменем наразі практично не можливо знайти", – іронічно зазначила вона.

Зауважимо, що в Україні також є безліч цікавих та незвичних імен для дівчат. Багато давніх українських імен були забуті не лише через плин часу і нову моду, а й через нав'язаний стереотип "сільської" меншовартісної культури. Але вони звучать не менш красиво і цікаво, ніж запозичені з закордонних серіалів. Зокрема: Текля, Фразина, Харитина, Маїна, Мартка.