Розібратися, що означає слово "пікмі" вам допоможе матеріал від Розваги 24.

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Значення слова та звідки воно взялося

Терміном "пікмі" називають дівчину, яка намагається привернути увагу хлопців, принижуючи інших дівчат і показуючи, що вона не така, як вони.

Довідка. Це слово походить від англійського "pick me", що означає "вибери мене".

Наприклад, вона розповідає, що їй легше дружити з хлопцями, бо дівчата постійно сваряться між собою і взагалі є "зміями". Часто такі дівчата показують себе занадто жіночними, а також активно підтримують чоловічі інтереси, намагаючись догодити хлопцям.

Коли доречно вживати цей вислів

Термін зазвичай використовується у негативному контексті і може бути образливим, оскільки натякає на штучність або бажання підлаштуватися під гендерні стереотипи заради визнання.

Приклад поведінки "пікмі": дивіться відео