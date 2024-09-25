Як пише Daily Mail, дівчинка проїхала приблизно 30 кілометрів. Спершу батьки подумали, що дитину викрали.

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Як вдалося знайти дівчинку?

Втім, камери спостереження зафіксували те, що збило всіх з пантелику. Дитина сама сіла в авто, завела його та поїхала.

Тоді на її пошуки залучили правоохоронців. Незабаром знайшовся свідок-водій, який помітив схожий позашляховик на своєму шляху, зауваживши, що водій їхав якось дивно, зокрема:

порушував правила дорожнього руху,

виїздив на зустрічну смугу.

Потім камери спостереження на автодорозі Pettibone Road в Бейнбріджі зафіксували дівчинку, яка їхала за кермом і водночас гризла нігті. Зрештою, поліцейські знайшли авто біля магазину Target, але дитини в ньому не виявилося.

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Що про це каже сама дитина?

Після того, як дівчинку знайшли, вона зізналася, що врізалася в поштову скриньку під час своєї подорожі. Крім транспортного засобу, дитина також пішла з дому з 400 доларами, які можна було витратити в магазині.