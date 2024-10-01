Деталі повідомило турецьке видання tgrthaber.

Дивіться також У тіктоці шаленої популярності набирає фільтр "без бороди": емоції чоловіків неоціненні

У країні бракує пастухів

Власники овець в Елязигу скаржаться, що їм важко знайти пастухів. І це попри те, що вони пропонують місячну зарплату в 70 тисяч турецьких лір (понад 84 тисячі гривень), а також:

безкоштовну їжу,

напої,

житло і одяг.

Місцевий власник отари Нуреттін Челенк розповів, що колись у нього було 500 овець, але він був змушений продати більшість своїх тварин, оскільки не міг знайти пастуха.

Довідка. Зарплата в 70 тисяч лір – доволі висока для Туреччини. Так, наприклад, адвокат в середньому отримує від 15 до 56 тисяч лір, а вчитель – від 13 до 15. Зарплата прокурора складає 40 – 45 тисяч лір, а фармацевта – від 30 до 100 000 лір.

Чому люди відмовляються від роботи

Люди, які претендують на таку посаду, вимагають від роботодавців сплачувати їм щонайменше 30 гігабайтів мобільного інтернету для перегляду тіктока. Без цієї умови вони відмовляються працювати.