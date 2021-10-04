У мережі кажуть, що водій не помітив дітей і тому не встиг зупинитися. Аварія сталася 4 жовтня. Поліція ще не надала офіційної інформації.

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Переходили дорогу на пішохідному

Попередньо відомо, що 2 дітей переходили дорогу через пішохідний. Раптом у них врізалася фура й вони сильно постраждали. Неповнолітніх з важкими травмами відвезли до лікарні. Очевидці кажуть, що водій вантажівки не помітив дітей, які перебігали дорогу.

Про подію розповів також харківський блогер Євгеній зуб у телеграмі. Там мовиться, що водій фури не помітив дітей, бо вони начебто вибігли раптово. Тому аварії було не уникнути.

Постраждали хлопці