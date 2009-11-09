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      Футбол: Франція

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      Воротарі в рамці - лише для краси.

      "Срібний" та "бронзовий" призери чемпіонату Франції в очному протистоянні потішили глядачів аж 10-ма забитими м'ячами. Ще до перерви "Ліон" і "Марсель" двічі розписалися у воротах один одного. У складі господарів "Жерлану" чудовими ударами відзначилися П'яніч і Гову. Однак усі їхні старання перекреслив перший номер "левів" Уго Льоріс. Голкіпер невпевнено діяв на останньому рубежі оборони, і як наслідок двічі, після пострілів Діавара та Шейру, викидав м'яча вже з-за лінії. Після перерви команди й не думали припиняти гольову феєрію. Коне та Брандао - кожен у один дотик доводять перевагу "Марселя" до двох голів – 2:4 за 10 хвилин до фінального свистка. Втім цього часу команді Клода Пюеля вистачило для того, щоби відігратися і навіть вийти вперед. Лісандро Лопес, вразивши ворота гостей, з м'ячем поспішає до центру поля.Згодом він же з 11-метрової позначки відновив рівновагу. А на останній хвилині основного часу Бастос розпочав істерію на трибунах "Жерлану". Святкування протривало лише 2 хвилини. Вже в компенсований арбітром час Тулалан голом у власні ворота встановив остаточний рахунок. 5:5.Нічиєю конкурентів не змогло скористатись "Бордо". Чинні чемпіони капітулювали у Фландрії перед місцевим "Ліллем" – 0:2. Команда з рідного міста генерала Де Голля двічі вразила ворота "жирондинців" - один раз із гри, інший - із пенальті.Поразка не завадила "Бордо" залишитися на першому місці. На один пункт від чемпіонів відстає "Ліон", на 2 очки менше в "Осера". Четверта сходинка - в "монегасків". "Марсель" лише 8-й.
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      Новини за 9 листопада 2009
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