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      Футбол: Ліги чемпіонів

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      Хвороба українських клубів знову дає про себе знати.

      Київське "Динамо" за останні 5 хвилин примудрилось віддати перемогу міланському "Інтеру" в четвертому турі Ліги чемпіонів. Кияни розпочали матч жваво, володіли ініціативою, яка зрештою втілилась у красень-гол Андрія Шевченка на 21 хвилині. Після перерви переваги "Динамо", як і не було. Чемпіон раз по раз тривожив Станіслава Богуша і таки досяг бажаного на 86-ій. Відзначився Дієго Міліто. Не вдалось киянам втримати і нічиєї. На 90-ій помилкою Богуша скористався Веслі Снейдер.2-1 "Інтер" виходить у лідери групи. В "нерро-адзурі" тепер 6 очок. По 5 пунктів у "Рубіна" і "Барселони", які розійшлись безгольовим миром у Казані. "Динамо" замикає квартет.Нічиєї в матчі проти "Ліверпуля" вистачило "Ліону" аби гарантувати собі місце у плей-оф. Непогані шанси на здобуття другої путівки від групи "Е" у "Фіорентини". "Фіалки" розгромили вдома "Дебрецен". В 1/8 Ліги чемпіонів побачимо іспанську "Севілью", яка в четвертому турі поділила очки із німецьким "Штутгартом". Другу позицію в квартеті "G" відстояла румунська "Униря", яка з таким же рахунком - 1-1 завершила матч проти шотландського "Рейнджерс".Практично гарантували собі вихід у наступний раунд футболісти "Арсенала" - впевнена перемога над "АЗ". Шанси на подальшу боротьбу залишається у "Стандарда", який впорався із "Олімпіакосом".
      blog_ava
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      сьогодні
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      Новини за 5 листопада 2009
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