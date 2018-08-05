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Футбол небезпечний для жіночого мозку: дослідження вчених

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Футбол небезпечний для жіночого мозку
Футбол небезпечний для жіночого мозку / Ілюстративне фото

Вчені з Іешіва-університету (США) вивчили вплив гри у футбол на жіночий мозок, а вірніше – травм, яких зазнає жінка під час гри головою, і дійшли до невтішних висновків.

Про це повідомляє Naked-science.ru.

Так, згідно з результатами дослідження, за рівної кількості ударів головою, у жінок виникає у 5 разів більше мікроструктурних пошкоджень мозку в порівнянні з чоловіками.

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Дослідники застосували одну з методик МРТ, що дозволяє максимально детально аналізувати організацію структури мозку. У центрі уваги групи експертів виявилися мікроскопічні зміни в білій речовині мозку у 98 футболістів-аматорів: 49 чоловіків і 49 жінок.

Кожна з цих людей присвятила футболу не один рік свого життя та неодноразово відбивала м'ячі головою. Середній вік учасників становив майже 26 років.

Поки що науковці не можуть встановити причини цього феномену. На думку дослідників, причиною може бути генетична схильність, сила м'язів шиї, статеві гормони і багато інших чинників.

Теги: Новини спорту Здорове життя дослідження Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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