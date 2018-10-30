Футболіст "Шахтаря" відзначився ефектним дублем у чемпіонаті Іспанії: відео

Форвард "Малаги" Густаво Бланко Лещук, права на якого належать "Шахтарю" і який виступає за іспанський клуб на правах оренди, забив два голи в матчі 11-го туру Сегунди проти "Нумансії" (2:0).

На 1-й хвилині він відкрив рахунок, а на 47-й забив другий м'яч. В обох голах йому асистував Мамаду Коне.

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Після 11 турів "Малага" очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи в своєму активі 25 балів.

Що стосується Бланко-Лещука, то цього сезону він провів за іспанський колектив 11 матчів, у яких зумів відзначитися 6 забитими голами та 1 результативною передачею.

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