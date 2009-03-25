Футбольні лекції

Студентам університетів читають лекції про "Євро-2012".

Єврофутбольні лекції - це новий предмет у розкладі студентів львівських університетів. На додатковій, але зовсім не примусовій парі, студенти дізнаватимуться більше про майбутнє "Євро-2012" в Україні та Польщі. Лектори - чиновники департаменту "Євро 2012" Львівської мерії. Уже перша лекція в Національному медичному університеті зібрала чимало цікавих - сиділи навіть на сходах зали.Леся Уніцька (студентка Національного медуніверситету ім. Д. Галицького): "Я прийшла в принципі, бо мене цікавить то, що стосується мого міста, тобто мого університету, тобто кожна людина має бути цікавою в тому, де вона живе".Лектори-чиновники розповідають студентам про майбутні стадіон, дороги, аеропорт, готелі та про кошти, які витратять на підготовку до "Євро-2012". А ще - спростовують довколачемпіонатні чутки.Соломія Білонога (управління інформації та промоції департаменту "Євро-2012"): "Це молодь, для них хочеться розповісти безпосередньо, не через шпальти газет, не через телебачення, а от так, зустрічаючись з ними, і насправді від цього найбільше ефекту завжди".Саме на таких лекціях, кажуть представники мерії, найлегше знайти волонтерів. І не лише безпосередньо до "Євро-2012", але й для репетиції єврофоруму - цьогорічного чемпіонату Європи серед вболівальників.Євген Кузик (заступник голови студентського самоврядування): "Якщо нам дадуть можливість допомогти організувати Чемпіонат Європи серед фанатів і "Євро-2012" - то в нас буде охочих допомогти аж забагато".Лекції на тему майбутнього футбольного чемпіонату пройдуть у всіх університетах Львова.