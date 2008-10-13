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      Футзал

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      Футзал

      Іранцям навіть особливо старатися не довелося. Збірна України поступившись чемпіонові Азії втратила шанси продовжити боротьбу на світовій першості з футзалу.

      Попри те, що до восьмої хвилини синьо-жовті вели 2:0, ще до перерви рахунок був уже 5:3 на користь Ірану.Оди м'яч Пилипів зрізав у власні ворота, двічі ми пропускали з пенальті. У другому таймі Макаєв хоч і красиво, та лише скоротив відставання нашої команди – 5:4 за азійцями.У іншому матчі групи "Е" Бразильці не відчули проблем із командою Італії. Доки латиноамериканці розписувалися у воротах суперника, апенінці намагалися відповідати кулаками - результату це втім не дало – 3:0. Бразилія вже у півфіналі, українці з групи вийти не змогли, Італія та Іран в очному протистоянні з'ясують власника другої путівки від групи. Долю наднапруженого поєдинку між Парагваєм та Росією вирішив ... арбітр. По чотири голи забили суперники один одному до останньої хвилини протистояння. Коли ж до фінальної сирени залишалися лічені секунди суддя не помітив відвертого порушення правил і дозволив збірній Росії вирвати перемогу. Обурені парагвайці спробували відстояти правду іншими методами, результату це втім не принесло.Чинні чемпіони світу Іспанці з мінімальною перевагою здолали Аргентину. Латиноамериканці шанс відігратися мали, проте удар Фернандо Вільгельма лише струсонув ворота – 2:1. Іспанія гарантувала собі місце у півфіналі. На другу путівку претендують ще усі три команди, тож усе вирішиться в останньому турі.
      blog_ava
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      Новини за 13 жовтня 2008
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