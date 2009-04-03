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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гаджети для оселі

16:38, 3 квітня 2009 318

Щорічне Ideal Home Show знову відбулося у Лондоні.

Гості експозиції мали нагоду особисто випробувати найновіші технологічні розробки у галузі домашнього побуту та познайомитися з останніми ідеями заощадливого господарювання.Компанія I-Joy була одним з багатьох учасників виставки, яким не бракувало уваги цікавих відвідувачів. Її дошка-тренажер призначена для імітації руху серф- чи сноуборда, змушуючи "наїзника" зберігати баланс та відпрацьовувати м'язи.Тео Елейд (менеджер компанії I-Joy): "Це є інтерактивна контактна дошка від компанії I-Joy, покликана розвивати прес, м'язи спини та сідниці. Але, як бачите, ви задіюєте також ноги".Навіть відвідувачам, які не можуть поскаржитися на брак фізичної форми, це випробування не видалося простим.Чед МакБрайд (відвідувач виставки): "Довелося попотіти, але було весело, ця штука дійсно дозволяє попрацювати над балансом".В компанії створили також до пари машину I-joy Ride, яка симулює рухи коня і дозволяє проробляти ті ж м'язи, що й інтерактивна дошка. Обидва тренажери призначені для домашнього використання, коли людина неактивна, наприклад, під час перегляду телебачення.Гості ярмарку мали також можливість дозволити собі трохи релаксу в найновішому масажному кріслі HTT25, яке створила одна з найбільших японських робототехнологічних компаній  Human Touch. Розробники запевняють, пристрій, який оснастили досконалими механічними роликами, копіює техніку масажистів та хіропрактиків.Хессен Джемі (представник компанії Human Touch): " Це в перше чергу масажне крісло, але його можна використовувати й для домашнього комфорту. З його допомогою ми намагалися зімітувати сеанс у масажиста чи остеопата, до прикладу. А тому воно поліпшує щоденне самопочуття, циркуляцію крові, знижує рівень стресу і справді обіцяє покращити якість вашого життя".Орієнтуючись на все популярнішу серед британців тенденцію до дружнього для довкілля способу життя, а також вартість опалення будинків в Об'єднаному Королівстві, компанія Mitsubishi представила на експозиції свій останній електричний теплонасосний бойлер, який дозволяє скоротити споживання енергії.Ґлен Саттонворт (співробітник компанії Mitsubishi): "Це є, насправді, досконала альтернатива вашим традиційним бойлерам на газі чи мастилі. Принцип його роботи полягає у відбиранні вільної теплової енергії з навколишнього середовища, проганяючи повітря через теплообмінник. Завдяки цій додатковій енергії, бойлер споживає менше електрики, щоб забезпечити вас гарячою водою та теплом в оселі".Пан Ґлен додає, що цей водонагрівач є у три з половиною рази ефективнішим за традиційні, і, відповідно, суттєво зменшує викиди вуглекислого газу та скорочує витрати на обігрів.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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