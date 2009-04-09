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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Галерея Талантів

20:45, 9 квітня 2009 264

Нові грані творчих людей.

У Києві відбулась V соціально-творча акція "Галерея Талантів. Розкіш роздумів" - ексклюзивна презентація незвичних захоплень відомих особистостей.Олена Стаценко (дизайнер, організатор виставки): “Ми всі сьогодні маємо з вами можливість трішки зупинитися, подумати, посміхнутися один одному і утілити може, одну найзаповітнішу мрію - насолодитися талантами інших людей”.Цього разу свої експонати на виставку надали - політик Дмитро Андрієвський, дизайнерка Катерина Шаховская, співачка Світлана Лобода, гонщик Олексій Мочанов та режисер Роман Балаян.Роман Балаян (режисер): “Коли я поїхав на батьківщину, я машину зупиняв, оскільки сонце йшло на допомогу фотографії, я і зробив ці три фотографії. Але якщо б я знав, що тут сьогодні будуть професійні фотографії, я б ті свої нещасні три не надав”.Втім, чи не найбільший інтерес у гостей викликав стенд народного артиста України Богдана Ступки. Історії про найрізноманітніші капелюхи та їх роль у житті розказав син актора - Остап Ступка. Каже, батько з юності дуже шанував цей вишуканий атрибут одягу.Остап Ступка (актор, телеведучий): ” Він любить їх міняти. Літом - це капелюхи одного ґатунку, осінню - іншого. він любить вдягатися, перевдягатися, так само, як і я, ми ж з ним діви. Це, я вважаю, атрибут досить серйозний і до капелюха треба дорости, чи що. Внутрішньо, я маю на увазі, не зовнішньо, а внутрішньо”.Кожен з експонатів представлений у незвичних декораціях. Усі авторські інсталяції вражають своєю оригінальністю.Олексій Кужельний (художній керівник театру "Сузір'я"): “Хтось більш театральний, хтось більше, я б сказав, естрадний, хтось сподівається на якусь заглибленість сприйняття, а хтось просто кокетує. І це теж варте уваги”.Ювілейну, V "Галерею талантів", відвідали й учасники попередніх виставок - перший Президент України Леонід Кравчук, письменники Андрій Курков та Олесь Бузина, суспільний та політичний діяч Олександра Кужель та багато інших.Андрій Курков (письменник): “Я показував свій агітаційний фарфор, який ще досі не забрав з цієї галереї, але сподіваюсь, що скоро заберу. Ну і мені страшно цікаво було, коли отримав запрошення, дізнатися, чим захоплюється Богдан Ступка, яким захоплююсь я”.Наступного разу, обіцяють організатори виставки, здивують глядачів ще незвичнішими захопленнями української творчої, політичної, спортивної та бізнес еліти.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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