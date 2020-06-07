На Трійцю в Україні спостерегли рідкісне явище гало: що це
На Трійцю 7 червня українці могли спостерегти незвичне оптичне явище в атмосфері – гало. Яскраве коло довкруги сонця бачили жителі Києва й Одеси.
Гало у Києві
У столиці гало засяяло в небі під час святкової літургії на Трійцю. Про те, що гало з'явилося просто під час церковної служби, пише Центр інформації УПЦ на своїй фейсбук-сторінці.
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Гало у Києві над лаврою / Фото Центру інформації УПЦ
Гало в Одесі
Таке ж явище спостерегли і в сонячній Одесі. Яскраве світле коло бачили відвідувачів пляжів. Неабияк потішили місцевих кола біля сонця, чим вони діляться у соцмережах.
Яскраве гало в Одесі / Фото з соцмереж
Гало над пляжем в Одесі – дивіться відео
Однак і серед "бетонних джунглів" бачили незвичне гало.
Гало посеред спального району / Фото з соцмереж
Нещодавно, 23 травня, гало бачили мешканці Західної України. Незвичне явище спостерегли у Львові та області.
Що таке гало?
Гало – це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше – за інших умов. Найпоширеніша форма гало — світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.
Гало можна спостерігати в будь-який час року, як вдень, так і вночі навколо Сонця чи Місяця, а в холодну погоду – навіть навколо вуличних ліхтарів або ламп. Влітку таке теж трапляється, але вкрай рідко.