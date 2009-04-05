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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Галопом по Європі

Фінансові ринки 18:00, 5 квітня 2009 295

Обама швидким кроком подорожує по Європі.

Наступною зупинкою у європейському турне Барака Обами - після зустрічі лідерів "G-20" у Лондоні та саміту НАТО у Франції та Німеччині - у неділю стала Чехія. Головна тема візиту - ядерна безпека та безпека загалом у світі.Особливої актуальності цій проблемі додав і той факт, що приїзд президента США до Чехії співпав із запуском балістичної ракети одним із ворожих режимів, як її називають на заході, - Північною Кореєю. Своє занепокоєння з приводу цього Барак Обама висловив під час прийому у президентського подружжя Чехії.Барак Обама (президент США): “Я закликаю Північну Корею дотримуватися своїх зобов'язань та згорнути усі програми з розвитку ядерної зброї, поважати норми міжнародного права та сприяти миру і стабільності у Північно-Східній Азії. Рада Безпеки ООН повинна показати, що нехтування її резолюцій не може залишитися непокараним”.Тема нерозповсюдження зброї масового знищення домінувала і під час виступу Барака Обами перед десятками тисяч мешканців Праги у центрі столиці. Господар Білого Дому пообіцяв скоротити ядерний потенціал США і закликав й інші держави вчинити те саме. Президент Обама повідомив, що переговори з Росією про скорочення стратегічних озброєнь розпочнуться ще цього року.Барак Обама (президент США): “Сполучені Штати вживуть конкретних заходів на зустрічі світу без ядерної зброї. Щоб позбутися мислення "Холодної війни" ми зменшимо роль ядерної зброї у нашій національній стратегії з безпеки. Ми розпочнемо переговори щодо нової угоди про скорочення стратегічних озброєнь з Росією цього року”.Із цими словами Барак Обама відбув на зустріч з європейськими чільниками. Чехії, як голові Євросоюзу, випала нагода приймати перший саміт США-ЄС після приходу у Білий Дім нової адміністрації. До приїзду високого гостя чеська влада підготувалася з неабиякою ретельністю. У столиці вжили посилених заходів безпеки. Повітряний простір над Прагою оголосили зоною вільною від польотів, у місті розмістили тисячі поліцейських та військовослужбовців. Безпрецедентних заходів вжито сьогодні також у Анкарі та Стамбулі. Туреччина наступна зупинка Барака Обами в рамках його європейського туру.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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