Гаманець стає важчий, а монети дуже схожі: як українці реагують на зміни у грошовому обігу
Нацбанк переходить на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні. Як відомо, монети номіналом у 25 копійок виводять з обігу. Натомість в обігу з'явились монети вартістю 1, 2 та 5 гривень, а згодом з'явиться і 10 гривень. Однак не усі українці одобрили таке рішення Нацбанку.
Реакція українців з різних міст
Як на такі зміни відреагували українці та що вони пропонують Нацбанку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Зверніть увагу Монета вартістю 5 гривень з'явилася в обігу в Україні: фото
Мешканці Києва, Тернополя та Кропивницького висловили свою думку щодо нововведень.
Київ
- "Не зручно для людей з проблемами зору, бабусь стареньких. Вони (монети – 24 канал) схожі за розміром, за кольором. Навіть мені, хоча я молода і здорова, не дуже зручно".
- "Мені не зручно. Випадають завжди. На вигляд вже не можу розрізнити їх. З паперовими було краще".
- "Не зручно в міському транспорті, коли передаєш в маршрутках, а так – зручно".
- Водій маршрутного таксі: "Нам не дуже зручно. Вони дуже малі, а 1 гривня і 2 гривні дуже схожі".
- "Я вважаю, що нормально. Паперові рвуться весь час. Особливо, коли розраховуєшся – даєш гарні гроші, а тобі водії такі (погані – 24 канал).
- "Якби ще яскравіші зробити – було б чудово. Бо так – всі однакові".
Тернопіль
- "Метал дає вагу в гаманці. Тому паперові, думаю, будуть мені зручніші".
- "Паперові – це краще. Монети малі, вони губляться".
- "Мені зручніше банкноти, ніж копійки. А ще краще – картка, щоб копійки не валялись".
Кропивницький
- "Там (на паперових – 24 канал) відразу видно обличчя, хто на купюрі – трохи згадуєш історію, а тут її не бачиш. Однак Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Водночас металеві не рвуться, навіть обробляти легше, але ось зроблені вони неправильно".
- "Паперовими, звісно, зручніше користуватись. Однак ці монети будуть довше "служити" і людина звикає до всього. Звикнемо і до цих монет".
Реакція українців на монети: відео
Для чого змінюють банкнотно-монетний ряд гривні
Як пояснили у Нацбанку, такі зміни будуть більш зручними для розрахунків українців, а також призведе до більшої економії бюджету. річ у тім, що держава зменшить видатки на карбування нових монет малих номіналів. Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.
Монета номіналом у 5 гривень / Фото Нацбанк