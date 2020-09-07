Нацбанк переходить на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні. Як відомо, монети номіналом у 25 копійок виводять з обігу. Натомість в обігу з'явились монети вартістю 1, 2 та 5 гривень, а згодом з'явиться і 10 гривень. Однак не усі українці одобрили таке рішення Нацбанку.

Реакція українців з різних міст

Як на такі зміни відреагували українці та що вони пропонують Нацбанку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Монета вартістю 5 гривень з'явилася в обігу в Україні: фото

Мешканці Києва, Тернополя та Кропивницького висловили свою думку щодо нововведень.

Київ

"Не зручно для людей з проблемами зору, бабусь стареньких. Вони (монети – 24 канал) схожі за розміром, за кольором. Навіть мені, хоча я молода і здорова, не дуже зручно".

"Мені не зручно. Випадають завжди. На вигляд вже не можу розрізнити їх. З паперовими було краще".

"Не зручно в міському транспорті, коли передаєш в маршрутках, а так – зручно".

Водій маршрутного таксі: "Нам не дуже зручно. Вони дуже малі, а 1 гривня і 2 гривні дуже схожі".

"Я вважаю, що нормально. Паперові рвуться весь час. Особливо, коли розраховуєшся – даєш гарні гроші, а тобі водії такі (погані – 24 канал).

"Якби ще яскравіші зробити – було б чудово. Бо так – всі однакові".

Тернопіль

"Метал дає вагу в гаманці. Тому паперові, думаю, будуть мені зручніші".

"Паперові – це краще. Монети малі, вони губляться".

"Мені зручніше банкноти, ніж копійки. А ще краще – картка, щоб копійки не валялись".

Кропивницький

"Там (на паперових – 24 канал) відразу видно обличчя, хто на купюрі – трохи згадуєш історію, а тут її не бачиш. Однак Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Водночас металеві не рвуться, навіть обробляти легше, але ось зроблені вони неправильно".

"Паперовими, звісно, зручніше користуватись. Однак ці монети будуть довше "служити" і людина звикає до всього. Звикнемо і до цих монет".

Реакція українців на монети: відео

Для чого змінюють банкнотно-монетний ряд гривні

Як пояснили у Нацбанку, такі зміни будуть більш зручними для розрахунків українців, а також призведе до більшої економії бюджету. річ у тім, що держава зменшить видатки на карбування нових монет малих номіналів. Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.



Монета номіналом у 5 гривень / Фото Нацбанк