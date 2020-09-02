НБУ виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок: їх можна буде обміняти в банках
Національний банк виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок. З 1 жовтня цими монетами не можна буде оплачувати товари та послуги.
Інформацію про це під час брифінгу підтвердив заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє 24 канал.
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Монети номіналом у 25 копійок можна буде обміняти
- Монети можна буде після 1 жовтня здавати в банки і обмінювати їх на банкноти протягом трьох наступних років.
- Необхідність вилучення з обігу монет номіналом у 25 копійок пояснили в НБУ тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.
В НБУ запевняють, що виведення з обігу монет номіналом у 25 копійок не вплине на інфляцію в Україну.
Банкноти старих зразків теж виводять з обігу
Окрім того, Національний банк виводить з обігу банкноти старих зразків. З 1 жовтня банкноти, які друкувалися до 2003 року, перестають бути платіжним засобом.
Таких банкнот зараз менше 2% від загальної кількості. Ними практично не користуються. Ми вважаємо, що українці не відчують якихось незручностей,
– впевнений Шабан.
Де можна обміняти монети і паперові гроші старих зразків / Інфографіка НБУ
Що відомо про заміну паперових банкнот монетами
- Національний банк планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.
- При цьому НБУ не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень.
- Їх паралельно замінять монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.