Національний банк виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок. З 1 жовтня цими монетами не можна буде оплачувати товари та послуги.

Інформацію про це під час брифінгу підтвердив заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє 24 канал.

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Монети номіналом у 25 копійок можна буде обміняти

Монети можна буде після 1 жовтня здавати в банки і обмінювати їх на банкноти протягом трьох наступних років.

Необхідність вилучення з обігу монет номіналом у 25 копійок пояснили в НБУ тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

В НБУ запевняють, що виведення з обігу монет номіналом у 25 копійок не вплине на інфляцію в Україну.

Банкноти старих зразків теж виводять з обігу

Окрім того, Національний банк виводить з обігу банкноти старих зразків. З 1 жовтня банкноти, які друкувалися до 2003 року, перестають бути платіжним засобом.

Таких банкнот зараз менше 2% від загальної кількості. Ними практично не користуються. Ми вважаємо, що українці не відчують якихось незручностей,

– впевнений Шабан.



Де можна обміняти монети і паперові гроші старих зразків / Інфографіка НБУ

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