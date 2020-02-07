Ганна Новосад задекларувала квартиру у Києві за майже мільйон гривень

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад, яка нещодавно скаржилася на малу зарплату у 36 тисяч гривень на місяць, додала до своєї електронної декларації квартиру у столиці. Її вартість складає 944 тисячі 200 гривень.

Міністерка придбала квартиру площею 46,6 квадратних метра ще у 2017 році, однак лише зараз Новосад оформила майнові права на неї. Інформація про це з'явилася в її електронній декларації.

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Новосад у фейсбуці написала: "жодної сенсації – ця квартира у моїй декларації ще з 2017 року".

Чим ще володіє Ганна Новосад

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад має ще одну квартиру у Києві, площею 103,04 квадратних метра.

А також володіє автомобілем марки Toyota Yaris 2016 року випуску.

Що відомо про Ганну Новосад?29 серпня 2019 року вона очолила міністерство освіти і науки. У відомстві вона працює з 2014 року, а з грудня 2017 обіймала посаду гендиректора директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОН. Своїм пріоритетним завдання міністерка назвала підтримку впровадження Нової української школи в середній та старшій школі.



Нещодавно міністерка втрапила у скандал. Новосад заявила, що її зарплати у 36 тисяч гривень може не вистачити на майбутнє утримування її дитини. Згодом вона пояснила, що її слова були неправильно сформульовані.