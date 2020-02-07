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      Ганна Новосад задекларувала квартиру у Києві за майже мільйон гривень

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      Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад / life.pravda.com.ua

      Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад, яка нещодавно скаржилася на малу зарплату у 36 тисяч гривень на місяць, додала до своєї електронної декларації квартиру у столиці. Її вартість складає 944 тисячі 200 гривень.

      Міністерка придбала квартиру площею 46,6 квадратних метра ще у 2017 році, однак лише зараз Новосад оформила майнові права на неї. Інформація про це з'явилася в її електронній декларації

      Цікаво! Новосад не задоволена зарплатою у 36 тисяч гривень: реакція українців

      Новосад у фейсбуці написала: "жодної сенсації – ця квартира у моїй декларації ще з 2017 року". 

      Чим ще володіє Ганна Новосад

      • Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад має ще одну квартиру у Києві, площею 103,04 квадратних метра. 
      • А також володіє автомобілем марки Toyota Yaris 2016 року випуску. 

      Що відомо про Ганну Новосад?29 серпня 2019 року вона очолила міністерство освіти і науки. У відомстві вона працює з 2014 року, а з грудня 2017 обіймала посаду гендиректора директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОН. Своїм пріоритетним завдання міністерка назвала підтримку впровадження Нової української школи в середній та старшій школі. 

      Нещодавно міністерка втрапила у скандал. Новосад заявила, що її зарплати у 36 тисяч гривень може не вистачити на майбутнє утримування її дитини. Згодом вона пояснила, що її слова були неправильно сформульовані. 

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Києва Ганна Новосад Гроші Освіта Освіта Міністерство освіти та науки України
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