За словами Кушнера, Трампа готовий розглянути таку можливість і навіть провести безпековий договір через Конгрес. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Adv

популярні відео

"Це одні з найважливіших зобов'язань, які можуть взяти на себе Сполучені Штати, і вони потребують ретельного розгляду. Дональд Трамп мав би схвалити будь-яку запропоновану гарантію, з урахуванням конституційних процедур та процедур Конгресу. Він зробив би такий крок лише в тому випадку, якби був переконаний, що це однозначно відповідає національним інтересам Америки, а ширші домовленості щодо безпеки роблять вкрай малоймовірним, що ця гарантія коли-небудь буде застосована", – зазначив Кушнер.

Згідно з його словами, саме тому гарантії безпеки для України не можуть бути остаточно узгоджені окремо від так званої нової архітектури європейської безпеки. Раніше Джаред Кушнер переконував, що на це нібито вже погодилися росіяни, хоча публічно вони заявляють про протилежне.

Реклама

Диявол криється у деталях

Водночас, Джаред Кушнер у своєму пості вже натякнув на те, що США не готові виконати зобов'язання та захистити Україну навіть у разі порушення умов договору Росією. Кушнер переконує, що так звана нова архітектура європейської безпеки унеможливить порушення Кремлем мирної угоди та повністю виключить необхідність "активації" гарантій безпеки.

Отже, американці фактично вже закладають "троянського коня" у майбутні гарантії безпеки, бо пропонуючи нам п'яту статтю НАТО, заздалегідь натякають, що не збираються виконувати свої зобов'язання, адже вірять у те, що до цього не дійде. Це безперечно підриває будь-яку довіру до тих документів, які зараз активно просувають за столом переговорів.

Ба більше, Україна вже "попеклася" із Будапештським меморандумом, який, "гаранти" не збиралися виконувати навіть в момент підписання документів.

Європейські союзники сумніваються, що США прийдуть їм на захист, якщо Росія нападе на країни Балтії чи Польщу. Щодо України – ймовірність цього ще менша. Угода на кшталт п'ятої статті НАТО матиме на меті примус ЗСУ до виходу з Донбасу і не більше.

Реклама

У разі повторної атаки Росії американці розпочнуть консультації, які триватимуть вічно, та максимум виділять чергові пакети військової допомоги. Незважаючи на те, чим закінчиться цей раунд переговорів, вже можна прийти до одного висновку – Збройні сили України залишалися, залишаються та залишатимуться єдиним надійним гарантом нашої безпеки та обороноздатності.

Трамп "одним помахом крила" може підписати будь-які гарантії безпеки для України, пообіцяти нам "золоті гори" та "процвітання", але такі зобов'язання, у разі реальної війни, можуть не вартувати паперу, на якому були написані.