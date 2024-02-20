Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот розповіла, чи планують Нідерланди підписати гарантії безпеки з Україною. Вона також окреслила коли ми можемо цього очікувати у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Важливо підтримувати Україну
За її словами, у Нідерландах дуже наполегливо працюють над двосторонніми домовленостями у сфері безпеки. Переговори на стадії звершення.
Тож ми сподіваємося, що зможемо підписати двосторонні домовленості дуже скоро,
– сказала вона.
Вона зазначила, що для них дуже важливо підтримувати Україну в цьому питанні.
Зеленський анонсував нові безпекові домовленості
- Україна вже підписала безпекові угоди з трьома державами. Володимир Зеленський анонсував, що погоджені ще декілька домовленостей. Глава держави зазначив, що 18 лютого мав розмову ще з кількома країнами щодо безпекових гарантій.
- Водночас глава держави підкреслив, що пропрацьовується окрема безпекова угода зі США. Володимир Зеленський додав, що не вважає, що це альтернатива допомоги від Вашингтона.
- За його словами, українцям не варто хвилюватися, що безпекові угоди підписують на 10 років. Це не означає, що велика війна триватиме стільки. Натомість це означає, що Україну підтримуватимуть її партнери. І робитимуть це навіть за умов, що після нашої перемоги ворог захоче повернутися.