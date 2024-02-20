Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот розповіла, чи планують Нідерланди підписати гарантії безпеки з Україною. Вона також окреслила коли ми можемо цього очікувати у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Важливо підтримувати Україну

За її словами, у Нідерландах дуже наполегливо працюють над двосторонніми домовленостями у сфері безпеки. Переговори на стадії звершення.

Тож ми сподіваємося, що зможемо підписати двосторонні домовленості дуже скоро,

– сказала вона.

Вона зазначила, що для них дуже важливо підтримувати Україну в цьому питанні.

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