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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гарантований прибуток

13:39, 24 березня 2009 211

20% річних гарантованого прибутку.

Саме стільки, щоправда лише через 5 років, отримають інвестори, які куплять привілейовані акції проблемних банків протягом 2009 року - йдеться у законопроекті, зареєстрованому у Верховній Раді. Розробники цього документу сподіваються, що його ухвалення стимулюватиме притік інвестицій у банківський сектор. Оскільки держава гарантуватиме акціонерам виплату прибутків, якщо самі фінустанови не зможуть цього зробити.Щоправда, держгарантії поширюватимуть тільки на емісії акцій фінустанов 1-ї, 2-ї та за окремим рішенням Центробанку - 3-ї групи, у яких на момент реєстрації випуску працюватиме тимчасова адміністрація НБУ. При чому у банках, які отримають гарантії, вводитиметься мораторій на виплату дивідендів як грошима, так і акціями.Експерти прогнозують, що згадане нововведення навряд викличе ажіотаж серед портфельних інвесторів. Однак, банки зможуть використати його для докапіталізації за рахунок депозитів населення. Не виключено, що українці активно конвертуватимуть свої вклади в акції, якщо прибутки за ними гарантуватиме держава.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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