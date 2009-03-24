Гарантований прибуток

20% річних гарантованого прибутку.

Саме стільки, щоправда лише через 5 років, отримають інвестори, які куплять привілейовані акції проблемних банків протягом 2009 року - йдеться у законопроекті, зареєстрованому у Верховній Раді. Розробники цього документу сподіваються, що його ухвалення стимулюватиме притік інвестицій у банківський сектор. Оскільки держава гарантуватиме акціонерам виплату прибутків, якщо самі фінустанови не зможуть цього зробити.Щоправда, держгарантії поширюватимуть тільки на емісії акцій фінустанов 1-ї, 2-ї та за окремим рішенням Центробанку - 3-ї групи, у яких на момент реєстрації випуску працюватиме тимчасова адміністрація НБУ. При чому у банках, які отримають гарантії, вводитиметься мораторій на виплату дивідендів як грошима, так і акціями.Експерти прогнозують, що згадане нововведення навряд викличе ажіотаж серед портфельних інвесторів. Однак, банки зможуть використати його для докапіталізації за рахунок депозитів населення. Не виключено, що українці активно конвертуватимуть свої вклади в акції, якщо прибутки за ними гарантуватиме держава.