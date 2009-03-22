"Гаррі Поттер-6"

Пригоди у школі чарівників тривають - на екранах новий фільм про юного чарівника Гаррі Поттера.

Після повернення підступного Лорда Волдеморта у Великій Британії панує хаос. Його поплічники смертежери вже не ховаються у темних закутках, а відкрито тероризують люд. Міністр магії Корнеліус Фадж, через нездатність опанувати ситуацію, змушений піти у відставку.Значні зміни відбуваються і в особистому житті головного героя. Усе літо хлопець проводить разом зі своїми друзями Роном та Герміоною в "Барлозі". Саме там Гаррі закохується у Джину Візлі. Життя ж одвічного суперника Поттера - Драко Мелфоя важко назвати приємним. Темні сили затягують хлопця у свої лави і дають йому страшне завдання.Режисер фільму Девід Єйтс. В головних ролях традиційно - Деніел Редкліф, Руперт Грінт та Емма Уотсон. Також у фільмі можна побачити Алана Рікмана, Девіда Тьюліса, Хелену Бонем-Картер. Прем’єра фільму запланована на листопад 2009.