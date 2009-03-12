Гартування кризою

Виручка "МТС-Україна" у 2008 р. виросла на 54 млн. дол.

Прибуток другого за кількістю абонентів українського оператора мобільного зв'язку "МТС" минулого року у порівнянні з 2007-им виріс на 54 мільйони доларів і сягнув мільярда 600 мільйонів. Про таке йдеться у фінансову звіті російської Групи "МТС", яка є материнською структурою українського провайдера.Нагадаємо, у першому півріччі 2008 року послугами "МТС" в Україні припинили користуватися більше ніж півтора мільйони українців. Попри це, оператор зумів спинити відтік абонентів, і з жовтня до грудня навіть залучив 30 тисяч нових користувачів. Зауважимо, за даними експертів, "МТС" вдалося наростити доходи завдяки активному впровадженню нових сервісів. Щоправда, і за обсягами доходів, і за їхньою динамікою, наразі "МТС-Україна" все ще відстає від головного суперника - компанії "Київстар". Остання у минулому році збільшила виручку на майже 440 млн. доларів - до більше ніж 2,5 мільярдів.