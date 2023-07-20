Загалом гаубиці FH70 виконують бойові завдання у складі ЗСУ ще з весни 2022 року. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Високоточна та швидка гармата

За словами військових, як зазначила Ганна Маляр, перевагою цієї техніки є саморухомість, а також висока точність. Ба більше, ця причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів здатна перші три постріли робити за 15 секунд.

Варто зазначити, що гармата доволі точна при другому пострілі. Як раніше розповідав український артилерист, її "точність доходить до того, що перший снаряд падає біля цілі приблизно за 50–60 метрів, а з другого снаряду можна вже влучати в ціль".

Загалом же, як раніше повідомляли у Генштабі ЗСУ, FH70 здатна робити до 6 пострілів за хвилину. Тобто кожні десять секунд вона може позбавляти спокою окупантів.

Гаубиця має одну дуже цікаву особливість, яка вирізняє її серед інших зразків. Завдяки вбудованому двигуну гармата здатна розвивати швидкість до 16 кілометрів за годину на відстань до 20 кілометрів. Це дозволяє розрахунку швидко покинути позицію для уникнення контрбатарейного вогню противника,

– повідомила заступниця міністра оборони.

Відтак поки росіяни подадуть установки до стрільби, українські військові по них вже відпрацьовують та їдуть далі. Саму ж гармату FH70 розробляли три держави: Велика Британія, Італія та колишня Західна Німеччина.

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Стріляє на понад 30 кілометрів

Також Ганна Маляр розкрила інформацію й про дальність стрільби гармати. Так:

дальність стрільби звичайними снарядами становить 24,7 кілометра,

активно-реактивними — 31 кілометр.

При всьому цьому розрахунок гармати складає 8 осіб, але при низькій інтенсивності дій він може скоротитися до 4.