Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін

Останнім часом автогаз різко підскочив у ціні. З кінця квітня цей вид пального подорожчав на 3 гривні. Дивіться в інфографіці 24 каналу, як росли ціни на газ, а також у яких областях та на яких заправках він доступніший.

Якщо ще в кінці квітня середня ціна на автогаз в Україні становила 12,53 грн, то вже 20 липня вона зросла аж до 14,01 грн за літр. Найбільший стрибок був якраз останніми днями – на 50 копійок.

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Ціни на автогаз: динаміка зростання

За регіонами найнижчі ціни на автогаз у Сумській (13,67 грн), Полтавській (13,73 грн) і Вінницькій областях (13,81 грн). Найдорожчий газ для авто – у Київській (14,35 грн), Одеській (14,29 грн) та Луганській (14,27 грн) областях.



Ціни на автогаз в регіонах України

Щодо операторів пального, то найдешевше газ обійдеться на АЗС "Авіас" (13,91 грн), "Укрнафта" (13,94 грн) та "БРСМ-Нафта" (13,94 грн). Найвищі ціни на автогаз – на АЗС SOCAR (14,49 грн), "ОККО" (14,36 грн) та WOG (14,33 грн).



Як відрізняються ціни на автогаз на різних АЗС

В Антимонопольному комітеті вже заявили, що у зв'язку із зростанням цін на автогаз проведуть перевірку учасників ринку на відповідність їхніх дій законодавству про економічну конкуренцію. АМКУ обіцяє вжити "відповідних заходів", якщо виявлять порушення.