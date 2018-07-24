21:29
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін

1651 Читать новость на русском
Ціни на автогаз в Україні
Ціни на автогаз в Україні / 24 канал

Останнім часом автогаз різко підскочив у ціні. З кінця квітня цей вид пального подорожчав на 3 гривні. Дивіться в інфографіці 24 каналу, як росли ціни на газ, а також у яких областях та на яких заправках він доступніший.

Якщо ще в кінці квітня середня ціна на автогаз в Україні становила 12,53 грн, то вже 20 липня вона зросла аж до 14,01 грн за літр. Найбільший стрибок був якраз останніми днями – на 50 копійок.

Читайте також: Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют

Ціни на автогаз в Україні
Ціни на автогаз: динаміка зростання

За регіонами найнижчі ціни на автогаз у Сумській (13,67 грн), Полтавській (13,73 грн) і Вінницькій областях (13,81 грн). Найдорожчий газ для авто – у Київській (14,35 грн), Одеській (14,29 грн) та Луганській (14,27 грн) областях.

Ціни на автогаз в Україні
Ціни на автогаз в регіонах України

Щодо операторів пального, то найдешевше газ обійдеться на АЗС "Авіас" (13,91 грн), "Укрнафта" (13,94 грн) та "БРСМ-Нафта" (13,94 грн). Найвищі ціни на автогаз – на АЗС SOCAR (14,49 грн), "ОККО" (14,36 грн) та WOG (14,33 грн).

Ціни на автогаз в Україні
Як відрізняються ціни на автогаз на різних АЗС

В Антимонопольному комітеті вже заявили, що у зв'язку із зростанням цін на автогаз проведуть перевірку учасників ринку на відповідність їхніх дій законодавству про економічну конкуренцію. АМКУ обіцяє вжити "відповідних заходів", якщо виявлять порушення.

Теги: Новини України Авто Публікації Інфографіка Пальне Ціни
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Яценюк звільнив очільника "Укрзалізниці" і одразу призначив нового
 30 березня 2016 , 15:59
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук