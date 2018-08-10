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Газ, хабар та "свідок Курченка": цікаві подробиці щодо справи Тамразова

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Генпрокурор Юрій Луценко пов'язує Олексія Тамразова з найскандальнішою схемою часів Януковича – газовими оборудками Курченка зі скрапленим газом. Тамразов дійсно працював в компанії, що була задіяна у тих схемах, та у справі проти біглого олігарха вважав себе свідком.

Бізнесмена Олексія Тамразова відправили у СІЗО. Таке рішення виніс столичний суд. Щоправда, екс-чиновник може вийти під заставу у 3 мільйони гривень

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Зазначимо, напередодні Тамразова затримали за хабар в 200 тисяч доларів прокурору, які сам прокурор і вимагав. Так принаймні стверджує бізнесмен і колишній топ-менеджер компанії "Укргазвидобування" Олексій Тамразов.

100 тисяч доларів США – це був перший транш, який передавався, і власне під час передачі цієї обналованої суми його затримали. Загалом вся сума мала складатися з 200 тисяч доларів США,
– розповів речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

В оточенні Тамразова кажуть: все було навпаки. Головний редактор видання Інсайдер, яким також володіє бізнесмен, показує листування, де він ще навесні жалівся, що з нього вимагають хабар.

2 роки Олексій відмовлявся давати хабар, хоча слідча група Кулика, який є заявником в цьому процесі, робили такі натяки, щоб дали їм хабар у цій справі,
– сказала шеф-редактор інтернет-видання INSIDER Тетяна Ніколаєнко.

В березні Тамразова вперше викликали в прокуратуру як колишнього заступника голови "Укргазвидобування" і пропонували "вирішити питання", каже журналіст. З пояснень Юрія Луценка випливає, що закидають Тамразову участь у газових оборудках Курченка та ба більше – величезній економічній справі так званої "Сім'ї".

Фото Тамразова на сьогоднішньому засіданні суду
Фото Тамразова на сьогоднішньому засіданні суду

Колеги стверджують: хабар в Тамразова вимагали за те, щоб прокуратура перестала його помічати. А коли відмовився – взялись за його власний бізнес.  Заарештували газові сховища Тамразова на 140 мільйонів гривень – начебто за податковий борг у 8 мільйонів гривень. Офіційно у Генпрокуратурі запевнили, що хабар Тамразов намагався дати за зняття арешту саме з його родовищ.

Сам Тамразов в одному з інтерв'ю називав себе чи не головним свідком у справі Курченка. Але досі його покази у тій скандальній справі не знадобились.

Говорити про те, що Олексій якось пов'язаний з Курченком трохи безглуздо, тому що сам INSIDER з'явився через те, що Олексія не влаштовувало те, що робив Курченко на ринку газу, і він хотів це якось донести до суспільства,
– заявила Тетяна Ніколаєнко.

Хто такий Олексій Тамразов? Це колишній топменеджер "Укргазвидобування" Олексій Тамразов відомий як бізнесмен, власник інтернет-видання INSIDER і гонщик, зокрема команди, яку заснував Віктор Янукович-молодший. В газовій держкомпанії він працював з 2010 по 2014 рік. В той час вона входила до сфери впливу Дмитра Фірташа. Тамразов свої зв'язки з олігархом заперечував. Але саме журналісти INSIDER висвітлювали процес над Фірташем у Відні. З іншого боку, під час анексії Криму, Тамразов їздив в Крим підтримувати українських моряків. А потім – вносив мільйонні застави у судах, щоб ті відпустили активістів, підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини і розстрілі беркутівців.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини Києва Печерський суд Києва Судді Хабар Корупція
Джерело: 24 Канал
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