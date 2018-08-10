Екс-посадовця "Укргазвидобування" Тамразова, який погорів на хабарі у ГПУ, арештували

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексію Тамразову.

Суд заарештував колишнього високопосадовця на два місяців з можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.

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Про це з зали суду повідомляє кореспондент 24 Каналу Анна Калюжна.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексію Тамразову у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом застави 3 млн грн pic.twitter.com/IXrXVgqO1O — 24 канал (@24tvua) 10 серпня 2018 р.

Після початку засідання вдень 10 серпня слідчий суддя Печерського районного суду оголосив, що судове засідання по обранню запобіжного заходу Тамразову проходитиме в закритому режимі.

В суд прийшли люди, які говорили, що готові взяти Тамразова на поруки. Серед "групи підтримки" помітили також активістів організації С14.

9 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що під час спільної операції Генеральної інспекції Генпрокуратури України і СБУ затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова, який намагався дати чималий хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Януковича.