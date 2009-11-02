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      Газ проплатять

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      Україна вправно платить за газ.

      Україна справно платить за газ, незважаючи на абсолютно непартнерські та кабальні газові контракти з Росією, заявляють у Секретаріаті Президента. Такою є реакція Президента України на заяви прем’єр-міністра Росії Володимира Путіна, щодо неможливості України заплатити за отриманий у жовтні газ.За словами уповноваженого Президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, проблеми з розрахунками у "Нафтогазу України" дійсно є, але винні у цьому саме прем’єри двох країн, мовляв, уклали непрозорі і незадокументовані домовленості щодо поставок. Але навіть за таких умов, Україна вчасно і в повному обсязі розраховується за імпортоване блакитне паливо протягом всього року.Також у Секретаріаті спростовують інформацію щодо відмови Єврокомісії та світових кредиторів надати позику Україні для вирішення газових питань. У разі реформування сектору, Україна розраховує отримати на це близько 1,7 мільярда доларів.Нагадаємо, 30 жовтня Володимир Путін заявив, що Україна може зірвати розрахунки за газ, оскільки Президент країни блокує використання урядом золотовалютних резервів країни. З Кремля порахували - зараз в Україні золота на 27 млрд. дол., чого б вистачило для розрахунків за отриманий газ.
      blog_ava
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      сьогодні
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      Новини за 2 листопада 2009
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