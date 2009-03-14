"Газова війна" і суд

"Газпром" не відмовився від претензій до Києва щодо "газової війни".

Російська компанія досі не відкликала зі Стокгольмського суду прохання про арбітраж щодо транзиту російського газу територією України у січні, - пише газета "Дзеркало тижня". "Газпром", нагадаємо, звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма ще до підписання нових газових угод - 16 січня. Російська компанія звинуватила "Нафтогаз" не лише у недотриманні зобов’язань щодо транзиту газу, а й у відборі блакитного палива. Відтак, "Газпром" просив суд зобов’язати українську компанію повернути відібраний газ і виплатити збитки у розмірі 100 тисяч євро. У свою чергу, 6 березня "Нафтогаз" попросив стокгольмський Арбітраж відхилити позов "Газпрому", засилаючись на мирне вирішення спору. При цьому українська компанія наголошує, що заявлені "Газпромом" вимоги є необґрунтованими, і категорично відкидаються "Нафтогазом". У документі також наголошується, що "Нафтогаз" зберігає за собою право подати зустрічний позов до "Газпрому", якщо арбітражне провадження таки буде продовжене. Водночас керівництво "Нафтогазу", а також юристи компанії поки що категорично відмовляються коментувати стокгольмський процес, пише газета.