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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Газове питання

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      Україна та Росія працюють в системі постачання газу прогнозовано і без істерії.

      Про це заявила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко. Так глава українського уряду відреагувала на заяву президента Росії Дмитра Медведєва, який висловився проти підвищення ціни за транзит російського газу територією України і доручив главі "Газпрому" Олексію Міллеру дотримуватись контрактів, укладених у січні. Та Тимошенко не заперечує. Мовляв, контракти ніхто й не порушує.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): “Контракт автоматично діє 10 років, і ціна на газ і на транзит встановлюється, я підкреслюю, кожен квартал. Без будь-яких додаткових підписань ціна на транзит буде значно вищою. За різними оцінкам - від 50 до 80% вище, ніж сьогодні”.Тимошенко також повідомила, що наступного року Україна придбає у Росії лише 32 мільярди кубометрів блакитного палива - це на 20 мільярдів менше, ніж раніше, адже нині наша держава в значній мірі заміщує природній газ іншими видами енергоресурсів. Крім того, прем’єрка наголосила, що жодних суперечок в газових контрактах між Росією та Україною не існує. Всі розбіжності і конфлікти в головах великих українських політиків, підкреслила Тимошенко.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 7 вересня 2009
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